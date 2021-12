Calciomercato Juve, colpo Vlahovic a gennaio? La posizione del club

Calciomercato Juve, la posizione del club bianconero per gennaio sul possibile acquisto del bomber della Fiorentina Vlahovic

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la direzione della Juve sul mercato è molto chiara: si compra solamente in caso di cessione e anche in caso di investimenti, vedi Dusan Vlahovic, non sono previste spese ingenti per gennaio.

La formula Chiesa per il serbo, dunque, resta la soluzione preferita tra le mura della Continassa a meno di non riuscire a cedere un cartellino oneroso fin da subito. Il nome più papabile è Kulusevski.