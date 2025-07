Calciomercato Juve: nuovi contatti con lo United per Sancho

Calciomercato Juve: nuovi contatti con lo United. Si vuole chiudere per Sancho… Ultime sulla trattativa tra i due club

Il calciomercato Juve entra nella sua fase più calda con la dirigenza che ha deciso di rompere gli indugi per il suo obiettivo primario in attacco: Jadon Sancho. La Juventus sta intensificando i contatti con il Manchester United per trovare la quadra definitiva e portare il talento inglese a Torino. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa è entrata nel vivo, con l’obiettivo di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

La trattativa: il sì di Sancho e la formula del prestito

Dopo aver ottenuto l’apertura totale di Jadon Sancho a un trasferimento in Serie A, con il giocatore disposto anche a una significativa riduzione del suo ingaggio pur di rilanciarsi nel progetto bianconero, la palla è passata ai club. La Juventus spinge sull’acceleratore e i dialoghi con il Manchester United sono ora focalizzati sulla formula dell’operazione. La base su cui si lavora è quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe alla Vecchia Signora di valutare l’impatto del giocatore nel campionato italiano prima di procedere con un investimento oneroso a titolo definitivo.

Nodo ingaggio: l’ultimo ostacolo per l’arrivo di Sancho alla Juve

Il vero nodo da sciogliere, e tema centrale dei dialoghi di queste ore, resta la ripartizione dell’oneroso stipendio del calciatore. La Juventus ha chiesto al Manchester United un contributo sostanzioso al pagamento dell’ingaggio per tutta la durata del prestito. Questa condizione è ritenuta fondamentale dalla dirigenza juventina per garantire la sostenibilità economica dell’intera operazione. C’è ottimismo, poiché i Red Devils hanno la necessità di trovare una sistemazione a un giocatore fuori dal loro progetto tecnico. La volontà di Jadon Sancho di vestire la maglia della Juventus rappresenta la spinta decisiva che potrebbe portare alla chiusura dell’affare, regalando così a Igor Tudor il colpo di qualità e imprevedibilità richiesto per il suo reparto offensivo.