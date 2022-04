Calciomercato Juve, deciso il futuro di Dragusin

Calciomercato Juve, deciso il futuro del giovane difensore rumeno, che sarà ancora girato in prestito in Serie A o all’estero

La Juve è al lavoro sul calciomercato anche per valutare il futuro di alcuni suoi giovani talenti in prestito in giro per l’Italia e non solo. Uno di questi è il difensore Dragusin.

Il romeno classe 2002, attualmente in prestito alla Salernitana dopo esser stato alla Sampdoria, con ogni probabilità sarà ceduto in prestito anche il prossimo anno. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui la Juve vorrebbe mandarlo a giocare in Serie A o all’estero.