Calciomercato Juve: dubbi sul riscatto di Kean dall’Everton. Le ultime sul futuro dell’attaccante classe 2000

Moise Kean non è sicuro di restare alla Juve anche il prossimo anno.

Come riporta Tuttosport, il futuro dell’attaccante classe 2000 in bianconero è in bilico. Il suo agente Mino Raiola, tuttavia, è al lavoro per risolvere il nodo Everton, club proprietario del cartellino. L’attaccante, infatti, era tornato alla Juve in estate versando 3 milioni agli inglesi e dovrà versarne altri 4 l’anno prossimo, mentre per il riscatto sono previsti 28 milioni più altri 3 eventuali di bonus.