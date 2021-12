Calciomercato Juve, due regali per Allegri sotto l’albero: le ultime

Calciomercato Juve: la dirigenza bianconera è pronta a regalare due centrocampisti ad Allegri a gennaio

La priorità per il calciomercato Juve di gennaio resta il centrocampo. Almeno un rinforzo, ma potrebbero essere due: dipenderà dalle cessioni. La pista più concreta ad oggi porta a Denis Zakaria, mediano della svizzera e del Borussia M’Gladbach, può essere preso a prezzo di saldo perché ha il contratto in scadenza. A gennaio servirebbe solo un indennizzo, mentre a giugno sarebbe addirittura gratis. Sulle sue orme ci sono però anche la Roma e il Borussia Dortmund che nei prossimi mesi perderà Witsel a parametro zero.

Parallelamente cresce l’interesse della Juve per Kouadio Koné, anche lui in forza al Gladbach. Il 20enne francese ha costi elevati ma potrebbe diventare un investimento in caso di doppia cessione a gennaio. Lo scrive Tuttosport.

