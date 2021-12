Calciomercato Juve, è sfida alle milanesi per Christensen

Calciomercato Juve, Christensen è in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea. I bianconeri sfidano Inter e Milan

Andreas Christensen sarebbe finito nel mirino della Juventus come scrive in Inghilterra il Sun. Il centrale danese è in scadenza di contratto con il Chelsea e sarebbe monitorato dai bianconeri per la prossima estate.

Ma non solo Juve: Christensen in Italia piacerebbe anche a Milan e Inter, a caccia di un difensore low cost per rinforzare nel ruolo la rose rispettivamente di Pioli e Inzaghi.