Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione

Calciomercato Juve, un bianconero verso l’addio? Fissata la valutazione per la cessione, il Lione di Fonseca si muove

La crisi difensiva della Juventus è diventata uno dei temi più discussi alla Continassa. I numeri parlano chiaro: 13 gol subiti nelle ultime quattro gare tra campionato e coppe hanno trasformato la retroguardia bianconera nel principale imputato della stagione. Dal pareggio con la Lazio al ko nel Derby d’Italia, fino alle pesanti sconfitte contro Atalanta (3-0) e Galatasaray (5-2), la solidità del reparto arretrato è crollata, rendendo inevitabile una profonda riflessione in vista del mercato estivo.

In questo contesto prende forma anche il caso Federico Gatti. Il difensore, che fino a pochi mesi fa sembrava un punto fermo, ha progressivamente perso centralità nel progetto tecnico, scivolando nelle gerarchie. La Juventus ha già fissato una valutazione: con un’offerta intorno ai 20 milioni di euro, il numero 4 potrebbe lasciare Torino. Le pretendenti non mancano.

Dopo il timido sondaggio del Milan a gennaio, ora l’interesse più concreto arriva dall’estero: in Premier League Nottingham Forest e West Ham seguono il giocatore, mentre in Ligue 1 il Lione di Paulo Fonseca lo considera un profilo ideale in caso di qualificazione alla Champions. I primi contatti sono già stati avviati e una sua eventuale cessione garantirebbe una plusvalenza importante, oltre a liberare spazio per il restyling difensivo che la dirigenza bianconera intende portare avanti, magari puntando su un innesto a parametro zero per aumentare esperienza e sostenibilità economica.