Calciomercato Juve, il nome di Depay non scalda l’ambiente

Calciomercato Juve: la posizione del club e di Allegri sull’attaccante del Barcellona. Le ultimissime

Sky Sport ha confermato le indiscrezioni emerse in mattinata su un interesse del Barcellona per Alvaro Morata. Dopo Ferran Torres, Xavi vorrebbe riportare in Liga anche l’attaccante della Juventus.

Il club blaugrana avrebbe proposto il cartellino di Memphis Depay, ma è un nome che non scalda né la Vecchia Signora e né il tecnico Massimiliano Allegri.