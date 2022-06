Calciomercato Juve: individuati i sostituti di Alex Sandro e Pellegrini per la fascia sinistra

La Juventus potrebbe andare incontro a una vera e propria rivoluzione sulla fascia difensiva di sinistra. Come riporta Tuttosport, infatti, le posizioni di Alex Sandro e Pellegrini in vista della prossima stagione sono in bilico.

Per questo la Juve sta valutando i possibili sostituti e i nomi preferiti sono quelli di Emerson Palmieri e di Cambiaso.