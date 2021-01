Calciomercato Juve: maxi intreccio col Genoa. 6 nomi in ballo

Calciomercato Juve: maxi intreccio col Genoa. 6 giocatori in ballo con l’avversaria degli ottavi di Coppa Italia. Le ultimissime

Juve-Genoa non è soltanto ottavo di Coppa Italia ma anche un sempre più rovente asse di calciomercato. Come scrive Tuttosport sono 6 i giocatori di cui stanno parlando in questi giorni i due club.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24

A cominciare da Gianluca Scamacca, in prestito a Genova da Sassuolo, che i bianconeri vorrebbero portare in bianconero come quarta punta. Difficile, ma se ne potrebbe parlare anche stasera. Poi c’è Rovella – visite mediche già svolte con la Juve – ma almeno un’altra mezza stagione assicurata in rossoblu.

Diventeranno presto sui compagni Portanova (7 milioni) e Petrelli (3,5) che compiranno il percorso inverso. Da definire c’è anche il futuro di Marko Pjaca, che dopo un buono sprint a inizio stagione ora potrebbe ritagliarsi spazio altrove. Quasi impossibile invece che si concretizzi il discorso Shomurodov a gennaio.