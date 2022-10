Calciomercato Juve, Milinkovic-Savic: assalto a gennaio

Calciomercato Juve, i bianconeri potrebbero fare un’offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic già a gennaio: sul tavolo una 50ina di milioni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, alla Juve si continua a seguire Sergej Milinkovic-Savic e potrebbe fare un’offerta già nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio.

Decisivo il Mondiale in Qatar, e l’influenza dei due compagni di nazionale, Kostic e Vlahovic. In caso di intesa con il centrocampista i bianconeri potrebbero presentare un’offerta di 50 o 60 milioni di euro con bonus per provare a tentare la Lazio ad avviare una trattativa.

