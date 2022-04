Calciomercato Juve, obiettivi a costo zero: occhi su Di Maria

Calciomercato Juve: i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Di Maria che in estate si liberà a zero dal PSG

Spunta una nuova idea per rinforzare il reparto offensivo della Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri, infatti, avrebbero messo nel mirino Àngel Di Maria, esterno d’attacco in scadenza con il PSG.

L’argentino, che lascerà Parigi nel corso della prossima sessione di mercato, sarebbe gradito da Allegri: Di Maria, infatti, sarebbe un innesto perfetto per il tridente in un 4-3-3 o il 4-2-3-1 che ha in mente il tecnico a partire dalla stagione 2022-23. L’argentino, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe il primo nome sulla lista dei possibili colpi a parametro zero.

