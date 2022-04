Calciomercato Juve, obiettivo Emerson: il terzino ha preso la sua decisione

Calciomercato Juve: i bianconeri pensano a Emerson Palmieri per la prossima stagione, il terzino avrebbe preso la sua decisione

Secondo quanto riferito dal The Sun, Emerson Palmieri avrebbe sciolto le riserve sul suo futuro. Il difensore, in prestito al Lione dal Chelsea, è un obiettivo della Juve per rinforzare la fascia sinistra.

Le indiscrezioni inglesi svelano come Emerson voglia rimanere al Lione anche nella prossima stagione. Si sarebbe trovato talmente bene che avrebbe espresso il desiderio di rimanere in Francia anche l’anno prossimo.

