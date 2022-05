Calciomercato Juve: le possibili destinazioni di Bernardeschi. L’ex Fiorentina sarà libero di firmare per chi vuole

La Juventus e Federico Bernardeschi hanno deciso di separarsi al termine della stagione. L’esterno non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà i bianconeri a parametro zero.

Sono diverse le possibile destinazioni dopo la Juventus. L’ex Fiorentina è stato già accostato a Lazio, Inter, Milan e Roma, senza dimenticare l’ipotesi estero. Bernardeschi rappresenta ora un’importante occasione a parametro zero.