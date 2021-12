Calciomercato Juve: Ramsey al passo d’addio. L’agente del gallese alla Continassa

Ramsey via a gennaio: l’agente del centrocampista gallese alla Continassa. Le ultime

Juventus al lavoro anche sul fronte uscite in vista del calciomercato invernale. Il nome in cima alla lista dei partenti è quello di Aaron Ramsey: l’intenzione reciproca è quella di separarsi a gennaio, con l’ex Arsenal che vuole fare ritorno in Premier League.

Come appreso da Juventusnews24.com, l’agente del centrocampista gallese ha incontrato la dirigenza bianconera alla Continassa: le parti stanno cercando un accordo per la separazione a gennaio. L’intenzione della Juve è quella di lasciare andare il giocatore per assecondare il suo desiderio di tornare in Premier.