Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Draxler?

Calciomercato Juve, Draxler in uscita dal Paris Saint-Germain e la dirigenza bianconera ci pensa ad anni dal primo tentativo

La Juve continua a lavorare sul mercato con un occhio a quello che succede in casa del Psg e oltre a Paredes c’è un nuovo nome che già in passato era stato vicino ai bianconeri.

Oltre all’argentino infatti, un altro giocatore potrebbe lasciare presto il club parigino. Per Le Parisien si tratta di Draxler. Il tedesco ha il contratto in scadenza tra un anno e vorrebbe tornare a giocare in Bundesliga. I bianconeri potrebbero riavere un ritorno di fiamma per il calciatore.