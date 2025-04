Calciomercato Juve, previste grandi manovre in estate in attacco: ecco tutti i nomi e i dettagli

Calciomercato Juve, ci saranno grandi manovre in estate in attacco: chi lascia e chi resta, facciamo il punto in casa dei bianconeri

La Juventus si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, con il reparto offensivo al centro di una vera e propria rivoluzione. Vlahovic, Kolo Muani e Milik sembrano destinati a lasciare Torino per motivi diversi, aprendo la strada a nuovi innesti.

Tra i nomi in entrata, Osimhen sembra sempre più lontano, con il Manchester United che sta intensificando i contatti per l’attaccante nigeriano. Tuttavia, la Vecchia Signora non perde di vista Lookman dell’Atalanta e Hojlund dello United, mentre continua a valutare anche Jonathan David del Lille come possibile opzione. Questi movimenti promettono di ridisegnare l’attacco bianconero per la prossima stagione. Lo riporta Tuttosport.