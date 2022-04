Calciomercato Juve, se salta Rudiger già pronte le alternative: la lista

Calciomercato Juve: se dovesse saltare l’arrivo di Rudiger, i bianconeri avrebbero già pronte le alternative

Come riportato da Tuttosport, quello di Antonio Rudiger continua ad essere il profilo preferito in casa bianconera per rinforzare il pacchetto arretrato, specialmente in caso di addio di capitan Chiellini.

Le alte richieste e la folta concorrenza, però, spaventano e la Juve si sta così cautelando. Tre nomi in lista se dovesse saltare l’arrivo del centrale tedesco: Milenkovic, Bremer o Akanji. Anche loro non obiettivi facilmente raggiungibili, ma sicuramente meno costosi dell’ex romanista.

