Calciomercato Juve: ecco i soldi per Sancho! Pronte 2 uscite

Calciomercato Juve: ecco i soldi per Sancho! Pronte due uscite che portano in dote il tesoretto per il trequartista inglese

La Juventus ha tracciato la sua strategia per sbloccare il mercato in entrata: vendere per finanziare gli acquisti richiesti da Igor Tudor. La dirigenza bianconera ha definito una lista di sei giocatori incedibili (Di Gregorio, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Thuram e Yildiz), ma per tutti gli altri è pronta ad ascoltare offerte. L’obiettivo è creare il tesoretto necessario per lanciare l’assalto a Jadon Sancho, considerato dal tecnico croato il tassello perfetto per il suo 3-4-2-1.

Le cessioni imminenti: Weah verso Marsiglia

Il primo giocatore con le valigie in mano è Timothy Weah. Dopo il naufragio della trattativa con il Nottingham Forest, l’esterno americano è ora a un passo dal Marsiglia di Roberto De Zerbi. Le due società stanno definendo i dettagli di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Il punto di discussione, come riporta La Gazzetta dello Sport, riguarda le condizioni per far scattare l’obbligo: la Juve le vuole semplici, l’OM più complesse. La richiesta economica bianconera è chiara: l’operazione deve portare nelle casse del club 15 milioni di euro.

Mbangula in Bundesliga: tutto fatto con il Werder Brema

Subito dopo Weah, toccherà a Samuel Mbangula. L’esterno belga classe 2004 non ha convinto Tudor e ha già scelto la sua prossima destinazione: la Bundesliga. È infatti tutto fatto per il suo trasferimento al Werder Brema, che gli ha offerto un contratto di cinque anni. L’accordo tra i club è stato raggiunto rapidamente e la Juventus si prepara a incassare circa 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus da questa cessione.

L’offensiva per Sancho: si attende solo la liquidità

Con quasi 30 milioni in arrivo dalle imminenti partenze di Weah e Mbangula, la Juventus potrà finalmente lanciare l’offensiva per Jadon Sancho. L’intesa con l’entourage dell’inglese, fuori dal progetto del Manchester United, è ormai ai dettagli. Manca ancora l’accordo con il club inglese, sia sul costo del cartellino sia sulla partecipazione bianconera alla buonuscita del giocatore. Ma con i soldi delle cessioni in arrivo, è prevista una forte e imminente accelerazione nella trattativa.