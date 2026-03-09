Calciomercato Juve: spunta il nome di Spence del Tottenham per rinforzare le fasce in estate. Chi è e qual è la situazione

Calciomercato Juve: Spence del Tottenham è il nome nuovo per rinforzare le fasce in vista dell’estate. Chi è e la situazione aggiornata

Il calciomercato Juve inizia già a programmare il futuro e punta con decisione al mercato inglese per blindare le proprie corsie esterne. Il profilo individuato dalla società per compiere un definitivo salto di qualità a livello internazionale è quello di Djed Spence, laterale inglese classe 2000 in forza al Tottenham. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il giocatore è balzato prepotentemente in cima alla lista dei desideri di Ottolini per la sessione estiva, all’interno di un ambizioso piano di rafforzamento che resta strettamente legato all’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League.

L’esperienza in Serie A e l’inserimento tattico

L’operazione che porterebbe il terzino a Torino non rappresenta affatto una scommessa al buio. Il calciatore, infatti, conosce già molto bene la Serie A grazie alla positiva parentesi vissuta con la maglia del Genoa nel 2024. In quell’occasione, fu portato in Italia proprio dall’attuale dirigente bianconero Ottolini, rientrando nell’ambito dell’affare che coinvolse Radu Dragusin.

Questa preziosa esperienza nel campionato italiano è considerata un fattore chiave per garantire un inserimento immediato e senza intoppi nei rigidi schemi tattici di Luciano Spalletti. Spence, inoltre, garantisce una duttilità fondamentale: pur essendo un destro naturale, ha ampiamente dimostrato di poter agire con efficacia su entrambe le fasce, ricalcando l’eclettismo tattico di Andrea Cambiaso.

Le cifre dell’affare e i possibili sacrifici sul mercato

La trattativa con gli Spurs, tuttavia, si preannuncia complessa e dispendiosa. Il recente rinnovo contrattuale del giocatore, prolungato fino al 2029, conferisce al club londinese un forte potere negoziale, fissando il prezzo del cartellino intorno ai 30 milioni di euro.

Un investimento di tale portata potrebbe essere finanziato solamente attraverso una cessione eccellente nel medesimo reparto. Le prestazioni superlative offerte da Pierre Kalulu hanno attirato il forte interesse dei top club europei, così come resta costante il fermento del mercato attorno allo stesso Cambiaso.

L’innesto di Spence rappresenterebbe un netto upgrade tecnico rispetto a Emil Holm, attualmente descritto come una soluzione temporanea. L’obiettivo è regalare alla Juventus un calciatore di caratura europea, pronto a presidiare la fascia destra per il prossimo ciclo vincente.