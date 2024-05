Calciomercato Juve, ADDIO Szczesny in estate visto l’arrivo di QUEL GIOCATORE. Le ultime

Calciomercato Juve, dopo aver preso Michele Di Gregorio i bianconeri vogliono cedere Szczesny, ma il portiere polacco ha deciso il suo futuro

Come rivelato da Sky Sport, la Juve rischia di avere un sovraffollamento nel reparto portieri. Infatti, Michele Di Gregorio è ad un passo dai bianconeri e Thiago Motta vorrebbe fare di lui il titolare della Vecchia Signora. Perciò non è da escludere una partenza di Wojciech Szczesny nella prossima sessione di calciomercato.

Il club bianconero potrebbe cedere il polacco anche per risparmiare i 6,5 milioni del suo ingaggio visto che Di Gregorio guadagnerebbe un terzo del numero 1 juventino. Szczesny, però, sembra avere le idee piuttosto chiare e non vorrebbe lasciare Torino a meno che non arrivi un’offerta importante. Il polacco va in scadenza con la Juventus nel 2025.