Calciomercato Juve: Zakaria sacrificato sull’altare di Paredes? C’è il Monaco sulle tracce dello svizzero

Dopo il mancato trasferimento di Rabiot al Manchester United la Juventus si è vista costretta a rivedere i propri piani per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti.

Paredes è in stand-by e per far sì che l’operazione si sblocchi è necessaria una cessione in quel reparto. Ecco che Zakaria potrebbe essere sacrificato: lo svizzero piace al Monaco e la Juve dalla sua cessione spera di fare una plusvalenza incassando tra i 15 e i 20 milioni. A riportarlo è la Gazzetta.