Calciomercato Juve, le novità del centrocampo: Zakaria resta

La Juventus sta provando a incastrare le ultime uscite in mezzo al campo per permettere l’arrivo di Paredes

La Juventus sta provando a incastrare le ultime uscite in mezzo al campo per permettere l’arrivo di Paredes.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, diversi giocatori in uscita. Arthur ha tre richieste dall’Inghilterra, Francia e Portogallo. Si può sbloccare la trattativa col Monza per Rovella. In uscita anche Fagioli in prestito. Per queste tre uscite non ci sarà bisogno di dover cedere Zakaria.