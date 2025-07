Calciomercato Juventus: un inatteso ritorno per il ruolo di secondo portiere? Ecco chi potrebbe sostituire il partente Perin

La situazione di Mattia Perin alla Juve è in continuo sviluppo, con il portiere che ha esplicitamente chiesto la cessione. Questo scenario potrebbe portare a un’importante mossa di mercato, che, qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Perin, sarebbe alla ricerca di un sostituto. In tal senso, uno dei nomi che sta guadagnando terreno è quello di Emil Audero cresciuto nel settore giovanile bianconero.

Come riportato da Giovanni Albanese, Audero potrebbe tornare a Torino come vice di Michele Di Gregorio, un ruolo che gli permetterebbe di competere per una posizione nelle liste senza troppi rischi, vista l’affidabilità del titolare. La sua candidatura appare interessante anche per il fatto che è ben conosciuto dal club e potrebbe integrarsi rapidamente nel gruppo.

Audero Juve: il braccio di ferro con il Palermo

Tuttavia, la situazione non è così semplice. Audero, attualmente in forza al Como, ha anche altre opzioni sul tavolo. Tra queste c’è un’offerta molto concreta dal Palermo, che gli garantirebbe il posto da titolare in Serie B. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità di crescita importante per Audero, che vorrebbe sicuramente avere più spazio per mettersi in mostra. Il confronto tra il ruolo da titolare in Serie B e il più ridotto ruolo da vice a Torino diventa quindi un nodo centrale della trattativa.

Il calciomercato Juve, da parte sua, dovrà convincere Audero che il ruolo di vice a Torino, sebbene inizialmente limitato, possa offrirgli una grande opportunità di crescita, sia sul piano tecnico che sul piano delle ambizioni. Inoltre, il portiere potrebbe sfruttare la visibilità internazionale che verrebbe da giocare in un club come la Juve, pur avendo come obiettivo il ritorno da titolare. La decisione finale dipenderà anche dalle offerte economiche, dalle dinamiche interne al club e dalla volontà del giocatore.

Audero Juve, il punto sugli estremi difensori

Con Perin che ha manifestato chiaramente la sua intenzione di lasciare il club, la Juvesta quindi cercando un’alternativa affidabile, pronta a supportare Di Gregorio ma senza creare scompiglio nella gerarchia. Audero potrebbe rappresentare un’ottima soluzione, ma la concorrenza del Palermo e le dinamiche relative al suo futuro impongono una riflessione….