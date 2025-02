Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund fissa il prezzo per l’esterno tedesco: alta la richiesta dei gialloneri

Karim Adeyemi rimane uno degli obiettivi principali della Juventus per la prossima finestra di mercato estiva. Dopo che Adeyemi ha rifiutato la destinazione Napoli a gennaio, strappare il giovane esterno tedesco al Borussia Dortmund non sarà facile per i bianconeri, soprattutto per le richieste molto alte della squadra tedesca.

Come riportato da calciomercato.com, nonostante il giocatore si prepari a cambiare agente, la cifra chiesta dai tedeschi per liberare il classe 2002 sarà molto alta. Infatti i tedeschi chiedono almeno 50 milioni di euro, tra bonus e parte fissa, per lasciarlo partire.