Calciomercato Juventus, Fagioli resta o parte? Deciso il futuro del centrocampista

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero preso una decisione sul futuro del centrocampista Fagioli

Nicolò Fagioli resta alla Juventus o va via? A fare il punto della questione è stato Gianluca Di Marzio.

I bianconeri sarebbero sempre più convinti di mandare in prestito il giovane, specialmente dopo l’acquisto ormai definito di Leandro Paredes. Per il ragazzo del vivaio, nel futuro, dovrebbe esserci un’annata di apprendistato in un club di Serie A, che gli permetta di farsi le ossa prima di tornare ancora a Torino.

