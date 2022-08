Calciomercato Juventus, Fagioli via in prestito: due destinazioni possibili

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno deciso di cedere in prestito Fagioli. Due destinazioni possibili per il centrocampista

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Nicolò Fagioli sarà nuovamente in prestito. Il centrocampista è rimasto in panchina col Sassuolo all’esordio, mentre ha saltato per infortunio l’ultimo incontro con la Roma.

Il quotidiano torinese parla di due possibili destinazioni per il futuro del classe 2001: la Cremonese, club nel quale ha giocato lo scorso anno e guidato verso la promozione in Serie A, e la Sampdoria.

