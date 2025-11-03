Calciomercato Juventus: quel calciatore osservato speciale nella serata di Champions League all’Allianz! Ecco i nomi da tenere d’occhio… Le ultime

Calciomercato Juventus: un osservato speciale nella notte di Champions all’Allianz. Ecco i profili da seguire e le ultime novità

Danilo e Szczęsny furono tra i primi a calcare il campo, con Massimiliano Allegri a dirigere dalla panchina. Sulla corsia mancina accelerava Federico Chiesa, mentre Vlahović fungeva da sponda per l’inserimento di Federico Gatti, autore del gol dell’1-0. Nel finale, poi, fu Mattia Perin a prendersi la scena con una parata prodigiosa su Pedro Gonçalves, dopo essere subentrato al posto del portiere polacco, costretto a uscire per un dolore al petto che fece temere il peggio. Così riportava Tuttosport.

Era il 13 aprile 2023, l’ultimo precedente a Torino tra Juventus e Sporting Lisbona, valido per i quarti di finale di Europa League. Una settimana più tardi, l’1-1 del ritorno (firmato da Rabiot) consegnò ai bianconeri la qualificazione, interrotta poi dal Siviglia. Oggi, a distanza di due anni e mezzo, lo scenario è diverso: all’Allianz Stadium risuonerà l’inno della Champions League.

Il cammino europeo dello Sporting parla chiaro: due vittorie (4-1 sul Kairat Almaty e 2-1 sul Marsiglia di De Zerbi) e una sconfitta di misura contro il Napoli (2-1). Risultati che suonano come un avvertimento per la Vecchia Signora: la squadra di Borges arriva a Torino con la mente libera, gioca un calcio brillante e sa colpire.

A complicare i piani del tecnico portoghese, però, ci sono le assenze pesanti di Debast, Daniel Bragança e Nuno Santos. Resta in forte dubbio anche l’esterno spagnolo Fresneda, uscito malconcio per una distorsione alla caviglia contro l’Alverca: se non dovesse recuperare, è pronto Vagiannidis a prenderne il posto nel 4-2-3-1 disegnato da Borges.

Tra gli osservati speciali spicca Morten Hjulmand, vecchio obiettivo di mercato della Juve e oggi leader tecnico e carismatico dello Sporting. Sarà lui a scambiare il gagliardetto con Locatelli, in un duello che promette scintille a centrocampo. La Juventus dovrà trovare il modo di scardinare le barricate erette dal danese, sempre più imprescindibile nello scacchiere biancoverde.

La squadra di Borges è in salute, come dimostra il secondo posto in campionato, un punto sopra il Benfica di Mourinho. E gli occhi, inevitabilmente, saranno puntati su Pedro Gonçalves: il fantasista portoghese torna a Torino con voglia di rivalsa dopo la parata di Perin nel 2023, forte di un bottino stagionale di 8 gol e 6 assist. Al suo fianco, l’altro pericolo è Luis Suárez, arrivato in estate dall’Almeria e già autore di 8 reti: insieme, i due stanno riuscendo a far dimenticare l’addio di Gyökeres.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

