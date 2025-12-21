Calciomercato Juventus, Comolli valuta il colpo in attacco: operazione possibile in prestito a gennaio

Calciomercato Juventus, Comolli al lavoro su un nuovo innesto: affare percorribile in prestito. I dettagli

L’entusiasmo per l’ultimo successo in campionato non distrae la dirigenza della Juventus dalle esigenze strutturali della rosa in vista della seconda parte di stagione. Con l’imminente apertura del mercato di gennaio, alla Continassa le strategie sono già definite e la priorità assoluta riguarda l’emergenza nel reparto offensivo. L’infortunio di Dusan Vlahovic, che tornerà a disposizione di Spalletti solo in primavera, ha infatti aperto un vuoto tecnico e numerico che il club non può permettersi di ignorare.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Juventus ha deciso di intervenire e sta valutando l’arrivo di un nuovo attaccante già a gennaio. La società, però, ha fissato paletti economici chiari: l’operazione dovrà avvenire in prestito. Comolli è quindi al lavoro per individuare un’occasione sostenibile, un profilo pronto a inserirsi immediatamente nelle rotazioni senza pesare sul bilancio, garantendo una soluzione affidabile fino a fine stagione.

Al momento, il peso dell’attacco ricade interamente su Loïs Openda e Jonathan David. Pur offrendo entrambi ottime prestazioni, affrontare il fitto calendario del 2026 con due sole punte per tre competizioni rappresenta un rischio evidente. La Juventus è dunque alla ricerca di un rinforzo capace di far rifiatare i titolari senza abbassare il livello offensivo. Le prossime settimane saranno decisive per individuare il giocatore giusto, chiamato a colmare l’assenza del numero 9 fino al suo pieno recupero.

