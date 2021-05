Calciomercato Juventus, incontro con Raiola per Donnarumma: offerta maxi ingaggio

Calciomercato Juventus: i bianconeri e Raiola avrebbero avuto un nuovo incontro per portare Donnarumma a Torino

Secondo Tuttosport, mercoledì scorso a Milano si è svolto un nuovo incontro tra la Juventus e Mino Raiola per discutere del futuro di Gianluigi Donnarumma. Pochi giorni prima, il noto procuratore era stato avvistato anche a Torino.

Nel caso in cui la Juventus dovesse affondare per il portiere classe ’99, ecco che a quel punto potrebbero separarsi le strade con Wojciech Szczesny. Il club bianconero punterebbe a prendere Donnarumma a parametro zero, offrendo un ingaggio monstre da 10 milioni di euro annui.