Calciomercato Juventus, aria di addio per quel giocatore: lui verso la cessione già a gennaio dopo sei mesi

Calciomercato Juventus, clamoroso scenario: un innesto estivo rischia di lasciare Torino già a gennaio, dopo soli sei mesi

Quello che doveva rappresentare un innesto di spessore internazionale sulla fascia destra si sta trasformando, settimana dopo settimana, in una meteora destinata a lasciare poche tracce nella storia recente della Juventus. L’avventura di Joao Mario in bianconero sembra ormai arrivata a un punto di non ritorno: il futuro del terzino portoghese in Serie A è più incerto che mai.

Arrivato dal Porto con le credenziali di laterale di spinta e buona esperienza, il classe 2000 non è mai riuscito a integrarsi. I primi segnali negativi erano emersi già in estate, quando Igor Tudor aveva bocciato il suo acquisto, ritenendolo inadatto al calcio fisico e verticale che predicava. Con l’esonero del croato e l’arrivo di Luciano Spalletti, molti speravano in un reset delle gerarchie. Ma la realtà del campo ha presto infranto le aspettative: anche il tecnico di Certaldo ha confermato le perplessità del suo predecessore.

I numeri parlano chiaro: appena 11 minuti giocati, nel finale contro la Cremonese. Per il resto, Joao Mario è rimasto spettatore, dalla panchina, sia nelle notti europee contro lo Sporting Lisbona sia nel delicatissimo Derby della Mole contro il Torino. La sensazione diffusa è che l’ex Porto sia ormai un corpo estraneo ai meccanismi della squadra.

Secondo Tuttosport, lo scenario porta inevitabilmente al mercato di gennaio come unica via d’uscita logica. Alla Continassa non si opporranno a una sua partenza: trattenere un giocatore scontento e inutilizzato sarebbe controproducente. Se dovesse arrivare una proposta interessante – prestito per rilanciarsi o cessione definitiva per recuperare l’investimento – le parti valuteranno seriamente l’opzione di separarsi, per il bene di tutti.

