Yildiz Juve, rinnovo ancora in dubbio? Le richieste del calciatore e l’accordo non ancora trovato con la società: un dettaglio può favorire l’inserimento del Real Madrid!

Yildiz Juve, rinnovo ancora in dubbio? Il Corriere dello Sport rivela le richieste turco: manca ancora l’accordo e un dettaglio può favorire il Real Madrid!

La gestione del futuro di Kenan Yildiz rappresenta uno dei dossier più delicati per la dirigenza della Juventus. Il giovane talento turco non è un giocatore qualsiasi: numero dieci, capitano più giovane della storia della Juventus e considerato da tutti l’erede naturale di Alessandro Del Piero per le sue movenze e la celebre esultanza con la linguaccia.

Tuttavia, dietro l’investitura tecnica, si nasconde una questione economica e strategica tutt’altro che semplice. L’analisi del Corriere dello Sport.

Il rinnovo del contratto: distanza tra le parti

Al centro della contesa c’è il rinnovo del contratto di Yildiz, attualmente valido fino al 2029. La Juventus ha l’intenzione di blindare il giocatore, ma la proposta economica non è ancora sufficiente a soddisfare le richieste del talento turco. Yildiz, che attualmente percepisce 1,5 milioni di euro, chiede un adeguamento che lo porti al livello dei “top player” della rosa, come Bremer e David, con una richiesta di 6 milioni di euro. La proposta della Juventus, invece, si ferma poco sotto i 5 milioni, una forbice che, pur non enorme, evidenzia due visioni diverse: quella del club e quella del giocatore.

Il rischio mercato e la politica di rigore finanziario

In questo scenario, la Juventus deve fare i conti con il “rischio mercato”. Il nuovo amministratore delegato, Damien Comolli, sta attuando una politica di rigore finanziario, consapevole che Yildiz potrebbe diventare un obiettivo appetibile per le big europee se la Juventus dovesse decidere di venderlo. Una proposta da 100 milioni di euro farebbe sicuramente vacillare il club, soprattutto se non dovesse riuscire ad accedere alla ricca Champions League. Questo porta a un paradosso di mercato: Yildiz, con il suo stipendio attuale, rappresenta un’occasione allettante per i grandi club europei, che potrebbero ottenere il giocatore con margini sul suo ingaggio. Un adeguamento a 6 milioni, invece, renderebbe l’operazione più onerosa per qualsiasi acquirente.

La minaccia del Real Madrid

A complicare ulteriormente i piani bianconeri c’è l’ombra del Real Madrid. Nelle ultime settimane, infatti, Xabi Alonso, tecnico dei Blancos, avrebbe esplicitamente richiesto Yildiz alla dirigenza madrilena. A Madrid sono pronti a fare qualsiasi sacrificio pur di accontentare il loro allenatore, incluso cedere giocatori di spessore come Rodrygo o considerare offerte “monstre” provenienti dall’Arabia Saudita per Vinicius. Il rinnovo con la Juventus, quindi, è solo la punta dell’iceberg di una partita a scacchi internazionale che è appena iniziata, con le grandi squadre europee pronte a mettersi in fila per il giovane talento turco.