Calciomercato Juventus: Randal Kolo Muani tra attese, tensioni e trattative serrate. Le ultimissime sulla possibile trattativa

Le ultime ore di mercato si stanno rivelando decisive per il futuro di Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998, attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Il giocatore, noto per la sua velocità, tecnica e capacità di attaccare la profondità, è il principale obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto offensivo.

Trattativa Juventus-PSG: svolta inattesa

Secondo quanto riportato da L’Équipe, la trattativa tra Juventus e PSG ha subito un brusco rallentamento. Il club bianconero ha modificato la propria proposta: non più un prestito con obbligo di riscatto facilmente attivabile, ma un prestito oneroso da 5 milioni di euro con semplice opzione d’acquisto. Una formula che lascia la decisione finale interamente nelle mani della società torinese.

Questa mossa ha irritato la dirigenza parigina, che continua a chiedere circa 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Il direttore sportivo del PSG, Damien Comolli, noto per la sua attenzione ai vincoli del Fair Play Finanziario, non intende accettare soluzioni troppo flessibili.

Kolo Muani vuole la Juventus

Nonostante le difficoltà, Kolo Muani ha ribadito la sua volontà di trasferirsi alla Juventus. Il giocatore vede nel club bianconero l’ambiente ideale per crescere e affermarsi a livello internazionale. La Juventus, dal canto suo, lo considera il tassello perfetto per completare un attacco di alto profilo, già composto da Dusan Vlahovic, bomber serbo classe 2000, Kenan Yildiz, giovane talento turco, e Jonathan David, centravanti canadese in arrivo.

Ultimi giorni di mercato: tensione alle stelle

Con la chiusura del mercato fissata per lunedì, la Juventus dovrà decidere se rilanciare con un’offerta più vicina alle richieste del PSG o mantenere la propria posizione. Il rischio per il club parigino è quello di ritrovarsi con un esubero in rosa, mentre la Juventus sa che questa è l’ultima occasione per assicurarsi un colpo atteso da mesi.

La distanza tra le parti non è insormontabile, ma la trattativa si gioca ora sui dettagli contrattuali. Kolo Muani attende, la Juventus pure: il countdown è iniziato.