Calciomercato Juventus, Kulusevski mette Bernardeschi alla porta

Bernardeschi indiziato numero uno in casa Juventus per quanto riguarda il capitolo cessioni: le indiscrezioni sul bianconero

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nel corso del collegamento con Sky Sport ha confermato che, con l’arrivo di Dejan Kulusevski, le possibilità che Federico Bernardeschi resti alla Juventus si ridurranno notevolmente. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro del bianconero.

«Bernardeschi in uscita con l’arrivo di Kulusevksi? Sì, perché ha quel tipo di caratteristiche e la Juve lo vede come trequartista e mezzala. Ci sono state trattative in estate, come quella col Milan e la proposta al Barcellona. Bernardeschi potrà diventare uno dei pezzi più interessanti per il calciomercato estivo».