Calciomercato Juve: possibile asse con il Manchester United. Da Pogba a Martial, passando per Alex Sandro, Mandzukic, Douglas Costa e Darmian

La Juventus e il Manchester United potrebbero mettere in piedi diversi affari interessanti nella prossima sessione di calciomercato. Il club bianconero ha in mente di rinforzare la squadra in ogni settore e potrebbe pescare proprio dallo United. I bianconeri valutano Matteo Darmian, ormai vicino al ritorno in Italia per 12-13 milioni di euro, ma anche Paul Pogba e il sogno Anthony Martial. Quest’ultimo ha un solo anno di contratto con i Red Devils e potrebbe cambiare aria (piace al Tottenham). Calciomercato Juve: asse con lo United?

Secondo La Gazzetta dello Sport, le operazioni tra la Juve e gli inglesi non riguardano solo possibili colpi in entrata per la Vecchia Signora. Anche la società allenata da Mourinho ha messo gli occhi sui gioielli juventini, a cominciare da Mario Mandzukic. Il giocatore croato si sente legato alla Juve e ad Allegri ma apprezza la corte di José Mourinho: il centravanti dovrà prendere una decisione sul suo futuro e dovrà chiedere di essere ceduto se vorrà unirsi agli inglesi. Pronti 85 milioni per Douglas Costa ma la Juve è pronta a rispedirli al mittente. Da valutare la situazione Alex Sandro: la Juve gli offrirà il rinnovo, lo United può mettere sul piatto 50 milioni. Situazione in evoluzione.