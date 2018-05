Morata-Pogba: mercato amarcord per la Juve. Ecco il piano

La Juventus potrebbe cedere Gonzalo Higuain e ha messo nel mirino due dei suoi ex calciatori Morata-Pogba: le ultimissime

Gonzalo Higuain al Chelsea, la Juve risponde con il duo Morata–Pogba. I due calciatori, ora rispettivamente al Chelsea e al Manchester United, spingono per un ritorno in bianconero. Come rivelato da Beppe Marotta, i due calciatori hanno ancora ottimi rapporti con il gruppo e con l’ambiente bianconero, e hanno chiesto alla dirigenza juventina uno sforzo per tornare a giocare alla corte di Max Allegri. La Juventus può ingaggiare entrambi e secondo Tuttosport, Marotta conta di recuperare 60 milioni da poter reinvestire su due grandi colpi.

Alvaro Morata potrebbe finire in uno scambio con Gonzalo Higuain, Paul Pogba potrebbe finire in un maxi-affare con Mandzukic e Alex Sandro, due calciatori che interessano tanto a Mourinho. Il tecnico portoghese però potrebbe fornire un assist importante alla Juventus: dopo aver rotto con altri assistiti di Raiola come Henrikh Mkhitaryan e Zlatan Ibrahimovic, costringendoli ‘alla fuga’, il procuratore potrebbe portare via da Old Trafford il Polpo. Il centrocampista ha un ingaggio pesante ma la Juve potrebbe trovare un accordo per spalmarlo in più anni, Alvaro Morata invece arriverebbe in prestito almeno biennale con diritto/obbligo di riscatto.