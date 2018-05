Higuain più Koulibaly: il Chelsea di Sarri fa la spesa in Italia

L’allenatore è vicino all’accordo con il Chelsea. Maurizio Sarri ha chiesto ai Blues l’acquisto di Gonzalo Higuain e Kalidou Koulibaly

Il Chelsea ha in mano l’accordo con Maurizio Sarri e si muove sul mercato seguendo le richieste del suo prossimo allenatore (c’è l’intesa tra le parti ma bisognerà trovare un accordo sulla buonuscita con Conte e con il Napoli per la clausola rescissoria). Il club londinese ha due obiettivi importanti: Kalidou Koulibaly e Gonzalo Higuain. I due, due pallini di Maurizio Sarri, potrebbero lasciare Napoli e Juventus per seguire il tecnico toscano nell’avventura in Premier League.

Il Pipita, nonostante le smentite, non è considerato incedibile dalla Juventus e potrebbe partire per 55-60 milioni oppure potrebbe finire in un intrigante scambio con Alvaro Morata. Il difensore è uno dei migliori del nostro campionato, probabilmente uno dei migliori al mondo, e potrebbe andare via per non meno di 80 milioni di euro. Maurizio Sarri porterebbe volentieri con sé anche il terzino Hysaj, che ha una clausola da 50 milioni di euro, e uno tra Piotr Zielinski e Marek Hamsik (il primo ha una clausola da 65 milioni di euro, il secondo ha un valore di 30 milioni). Il Chelsea di Sarri irrompe sul mercato: pronta una spesa ‘italiana’.