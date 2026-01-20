Calciomercato Juventus: mossa per Mateta. Aumentata l’offerta per l’attaccante, le cifre e la formula proposte al Crystal Palace. Ultimissime

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno aumentato l’offerta per Jean-Philippe Mateta, ecco le cifre e la formula offerte al Crystal Palace

La Juventus ha rotto gli indugi. L’obiettivo per ridisegnare l’attacco e dare una scossa alla stagione ha un nome preciso: Jean-Philippe Mateta. Il club bianconero sta esercitando un pressing asfissiante sul Crystal Palace per regalare a Luciano Spalletti l’uomo della svolta. La trattativa è entrata nella fase caldissima: con Dusan Vlahovic ormai considerato corpo estraneo al progetto tecnico, la dirigenza della Continassa ha urgenza di chiudere per evitare di arrivare agli ultimi giorni di mercato senza il titolare designato.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il braccio di ferro: la strategia di Comolli

Il nodo resta la valutazione del cartellino. Il club londinese, forte delle prestazioni del giocatore in Premier League, non scende sotto la richiesta di 35 milioni di euro, considerandolo già uno sconto rispetto ai 45 chiesti in estate. Tuttavia, la Juventus ha un asso nella manica: la volontà del giocatore, il cui contratto scade nel 2027 e che ha già comunicato di non voler rinnovare.

L’Amministratore Delegato bianconero, Damien Comolli ha formulato una nuova proposta per sbloccare l’affare:

Prestito oneroso immediato di 2,5 milioni .

immediato di . Obbligo di riscatto fissato a 30,5 milioni .

fissato a . La chiave: la condizione per il riscatto non sarebbe più legata alla qualificazione in Champions League, ma all’accesso a una qualsiasi coppa europea. Una clausola che rende il pagamento quasi automatico, garantendo al Palace l’incasso.

Corsa contro il tempo: obiettivo Napoli

Il cronometro è il vero avversario della Juve. L’intenzione della società è chiudere l’operazione entro le prossime 48 ore, portando Mateta a Torino entro giovedì. Il motivo è chiaro: Spalletti lo vuole in campo, o almeno in panchina, per il big match di domenica allo Stadium contro il Napoli. L’accordo con il francese è già blindato: pronto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione. Se il muro del Palace non dovesse crollare, l’alternativa resta Youssef En-Nesyri, ma la priorità assoluta è Mateta.