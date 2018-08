Calciomercato Juventus, destino francese per Moise Kean? L’attaccante è finito sul taccuino del Nizza: le ultime

Rientrato dall’esperienza in prestito all’Hellas Verona, Moise Kean può lasciare la Juventus entra la fine della sessione di mercato estivo. Il millenial, il primo calciatore nato negli anni 2000 ad aver segnato in Serie A, è stato accostato nelle ultime settimane a Parma e PSV Eindhoven, ma potrebbe finire in Ligue 1…

Sul centravanti infatti c’è il Nizza: i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante e il gioiellino di casa bianconera potrebbe sostituire Mario Balotelli, sempre più vicino all’Olympique Marsiglia. Affare possibile con la regia dell’agente Mino Raiola: la Juventus però non ha intenzione di cederlo senza la possibilità di ottenere il diritto di recompra.