Juventus, Morata in Spagna per parlare con l’agente: cessione sempre più vicina

La Juventus e Morata potrebbero presto dirsi addio: l’attaccante ha incontrato l’agente in Spagna e ha aperto all’ipotesi Barcellona

In questi giorni Alvaro Morata è stato avvistato in Spagna con la moglie, più precisamente a Madrid. L’attaccante è in uscita dalla Juventus, soprattutto dopo l’arrivo di Vlahovic.

Morata ha parlato con il suo agente, ora si cerca una soluzione per poter andare al Barcellona che deve prima cedere per poter ingaggiare lo spagnolo. A riportarlo il Corriere dello Sport.