Calciomercato Juventus: Newcastle su Kolo Muani? La verità

Calciomercato Juventus: Newcastle su Kolo Muani? Ecco la verità sul centravanti francese che ha un solo obiettivo in testa

Una sola squadra, una sola volontà. La corsa per il futuro di Randal Kolo Muani ha un unico, vero protagonista: la Juventus. A fare chiarezza definitiva sullo scenario di mercato è l’esperto Fabrizio Romano, che smentisce categoricamente le voci su un inserimento del Newcastle e ribadisce come i bianconeri siano l’unico club in trattativa attiva per l’attaccante francese.

La smentita del Newcastle: nessuna trattativa in corso

Nelle scorse ore, la minaccia di un’asta con i ricchi club della Premier League sembrava l’ostacolo più grande per la Signora. Tuttavia, secondo quanto riportato da Romano, fonti interne al Newcastle hanno negato qualsiasi tipo di approccio o negoziazione per Kolo Muani. La pista che portava ai “Magpies”, dunque, era infondata, lasciando di fatto campo libero alla Juve.

Un amore a tinte bianconere

Questa smentita non fa che rafforzare la posizione della Vecchia Signora, che ha dalla sua parte l’alleato più potente: il giocatore stesso. Randal Kolo Muani vuole solo e soltanto tornare alla Juventus. Dopo i sei mesi trascorsi in prestito a Torino, dove ha convinto tutti, dal tecnico Igor Tudor ai tifosi, la sua priorità è quella di continuare la sua avventura in bianconero.

La dirigenza della Continassa sta continuando a dialogare con il Paris Saint-Germainper trovare la quadra sulla formula del trasferimento. I colloqui proseguono, con l’obiettivo di definire un’operazione basata su un prestito con obbligo di riscatto. Con la concorrenza che si sfila e la volontà del giocatore così chiara, la fiducia di arrivare a una fumata bianca cresce di ora in ora.