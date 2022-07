Calciomercato Juventus, obiettivo Pau Torres: apertura totale da parte del difensore

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno individuato in Pau Torres il perfetto sostituto di De Ligt in caso di partenza direzione Bayern Monaco

La Juventus è alla ricerca del perfetto sostituto di Matthijs de Ligt, sempre più vicino al trasferimento al Bayern Monaco.

La Gazzetta dello Sport indica Pau Torres come favorito a ricoprire questo ruolo, vista anche la totale apertura dello spagnolo al trasferimento in bianconero. Il problema, però, è rappresentato dal costo del cartellino fatto dal Villarreal: 50 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva, ma da Torino si dicono pronti a trattare per abbassare le pretese degli iberici.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24