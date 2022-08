Calciomercato Juventus, patto tra Allegri e la dirigenza: ecco quale calciatore riguarda

Calciomercato Juventus: Allegri e la dirigenza bianconero hanno stretto un patto riguardante un calciatore in particolare

Patto tra la dirigenza della Juventus e Max Allegri riguardante il calciomercato. A svelarlo è Tuttosport nella sua edizione odierna.

La promessa riguarda l’arrivo in bianconero di Leandro Paredes, giocatore richiesto a gran voce dal tecnico che necessitava di un centrocampista capace di costruire il gioco in mezzo al campo. E così Cherubini ha pazientato nelle ultime settimane, non perdendosi d’animo anche quando le richieste sembravano insormontabili.

