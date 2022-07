Calciomercato Juventus, Pau Torres accantonato: una richiesta non sarebbe piaciuta

Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero abbandonare la pista Pau Torres dopo una richiesta del Villarreal che non è piaciuta

Matthijs de Ligt a breve è pronto a diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco e così, dalle parti di Torino, si sono subito attivati per provare a mettere sotto contratto il sostituto dell’olandese.

Tra i nomi tenuti in considerazione c’è quello di Pau Torres che, però, non è un obiettivo facile da raggiungere. Il Villarreal, infatti, continua a chiedere 50 milioni di euro. Richiesta che non è piaciuta alla Juve che, nonostante il gradimento del giocatore, vede raffreddarsi questa pista per il prezzo troppo alto.

