Calciomercato Juventus, per Gabriel Jesus servono 70 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano seriamente a Gabriel Jesus. Ecco la richiesta del Manchester City

Gabriel Jesus è più di un’idea. L’edizione odierna di Tuttosport racconta i possibili retroscena di mercato sul brasiliano, in uscita dal Manchester City. La richiesta del club inglese è di 70 milioni di euro, la dirigenza juventina potrebbe fare uno sforzo economico per portare il giocatore verdeoro a Torino. Il tutto dipenderà anche dalla prossima partecipazione in Champions League dei Citizens: in caso di esclusione il giocatore potrebbe chiedere la cessione.