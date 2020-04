Calciomercato Juventus: Pogba e Torres idee concrete

La Juventus pianifica il calciomercato: Pogba del Manchester United e Torres del Valencia sono idee concrete per il futuro

La Juventus prepara un doppio colpo coi fiocchi in vista della prossima sessione di calciomercato. La strada è in salita, ma il club bianconero non ha intenzione di cedere il passo alla concorrenza.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la Juve segue gli sviluppi delle situazioni legate a Paul Pogba del Manchester United e Ferran Torres del Valencia. La metà torinese sarebbe ampiamente gradita da entrambi i calciatori.