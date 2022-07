Calciomercato Juventus, proposto Fabian Ruiz: la situazione

Calciomercato Juventus: visto l’infortunio di Pogba, ai bianconeri sarebbe stato proposto Fabian Ruiz del Napoli

Direttamente da Napoli potrebbe arrivare la giusta occasione per la Juventus per rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo, dopo l’infortunio di Pogba che ha tolto una pedina fondamentale ad Allegri.

Secondo Tuttosport, Fabian Ruiz sarebbe stato proposto alle big della Liga ma anche alla Juventus. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e per il momento le trattative per il rinnovo sono in salita.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24