Calciomercato Juventus, quante pretendenti per Rugani: spunta anche il Verona

Calciomercato Juventus: Rugani piace a diversi club di Serie A, dopo l’Empoli anche il Verona ci prova

Daniele Rugani è uno dei calciatori sulla lista dei partenti della Juventus e potrebbe lasciare i bianconeri nelle prossime settimane.

Il difensore interessa a diversi club di Serie A, ultimo tra i quali il Verona che, però, avrebbe problemi a farsi carico del pesante ingaggio da 3 milioni di euro. Anche in questo caso, come per l’Empoli, la Juventus dovrebbe aiutare il club scaligero sostenendo una parte delle spese. Lo riferisce L’Arena.

