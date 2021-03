Calciomercato Juventus: il Real Madrid rinuncia a Ronaldo? Le ultime

Le voci di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid si affievoliscono: la posizione del club spagnolo sulla situazione

Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, un amore finito ma che potrebbe sempre ritornare stano ai mille rumors di mercato. Dalla Spagna però una voce autorevole, quella di Marca, mette una pietra sul possibile affare.

Secondo il quotidiano spagnolo, il Real Madrid avrebbe rinunciato a Cristiano Ronaldo per la voglia di tentare il tutto per tutto per Haaland e Mbappè. La decisione sarebbe già stata comunicata a Mendes.