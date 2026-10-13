Calciomercato Juventus, il Liverpool punta Kalulu

Il club inglese cerca rinforzi sulla fascia destra in vista del mercato estivo e ha inserito il francese della Juventus nella propria shortlist: i bianconeri, intanto, lavorano al rinnovo per blindare uno dei punti fermi della difesa di Luciano Spalletti

Il Liverpool guarda in casa Juventus per rinforzare la difesa in vista della prossima estate. Tra i nomi finiti sul taccuino dei Reds c’è anche Pierre Kalulu, difensore francese che si è ritagliato un ruolo da protagonista nella squadra bianconera. Come riportato da TMW, il club inglese sta valutando diversi profili per sistemare la corsia destra, alla ricerca di un giocatore che possa garantire affidabilità difensiva e duttilità tattica.

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La necessità di intervenire sul mercato sarebbe emersa anche nelle recenti difficoltà incontrate contro il Manchester City in Premier League. In quella partita, secondo quanto riferito, il Liverpool ha schierato Ronald Araujo per provare a contenere gli esterni avversari, senza riuscirci, prima di inserire Jeremie Frimpong. La sfida si è conclusa con il successo per 3-0 della formazione guidata da Enzo Maresca.

La sensazione, negli ambienti del club inglese, è che serva un ulteriore rinforzo nel ruolo. E tra i profili valutati, Kalulu rappresenta una delle opzioni più interessanti.

KALULU NEL MIRINO DEL LIVERPOOL: PIACE ANCHE WESLEY

Stando a quanto riportato da TMW, il difensore della Juventus è apprezzato per la sua versatilità, le qualità tecniche e le caratteristiche atletiche. Doti che lo rendono un profilo adatto alle esigenze del Liverpool, intenzionato a individuare un rinforzo affidabile per la fascia destra.

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Kalulu non è però l’unico nome seguito dai Reds. Nella lista dei possibili obiettivi figura anche Wesley della Roma, esterno brasiliano che sarebbe stato osservato da vicino nelle ultime uscite della formazione giallorossa.

La concorrenza tra i diversi profili dimostra come il Liverpool stia valutando più soluzioni prima di prendere una decisione definitiva sul mercato estivo. Al momento, l’interesse per Kalulu rappresenta un elemento da monitorare, senza che ciò implichi una trattativa già avviata o un’offerta ufficiale.

LA JUVENTUS VUOLE BLINDARE KALULU: PRONTO IL RINNOVO

Sul fronte bianconero, la priorità è blindare il difensore e renderlo un punto fermo anche per il futuro. Kalulu è attualmente legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2029, con un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Il francese è diventato un titolare nella retroguardia della squadra guidata da Luciano Spalletti, grazie alla continuità di rendimento e alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto difensivo.

La dirigenza juventina starebbe quindi lavorando a un contratto più importante, con l’obiettivo di consolidare il legame con il giocatore e proteggerlo dall’interesse delle altre società.

IL LIVERPOOL PUÒ CAMBIARE GLI EQUILIBRI?

Un eventuale interesse concreto del Liverpool potrebbe inevitabilmente incidere sulle valutazioni del calciatore e sui tempi della trattativa per il rinnovo. La possibilità di approdare in Premier League rappresenterebbe infatti un’opportunità importante, ma la Juventus non sembra intenzionata a rinunciare facilmente a uno dei suoi elementi più utilizzati.

La volontà del club bianconero è chiara: fare di Kalulu un pilastro del progetto anche nelle prossime stagioni. Resta da capire se l’interesse dei Reds si trasformerà in una proposta concreta e quali saranno le intenzioni del difensore.

Per il momento, il mercato estivo si avvicina e la situazione di Kalulu resta da seguire con attenzione. La Juventus vuole blindarlo, mentre il Liverpool continua a valutare le opzioni per rinforzare la fascia destra, in uno scenario che potrebbe riservare sviluppi nei prossimi mesi.